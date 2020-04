Coronavirus: t-kura, portale per la riabilitazione da casa

(ANSA) - TRENTO, 07 APR - La società trentina Euleria, nata lo scorso 16 marzo durante l'emergenza Covid-19, ha lanciato il portale t-kura.it, una piattaforma online in cui i pazienti possono incontrare gli specialisti della riabilitazione e programmare delle sedute a distanza. Si tratta - sottolinea Trentino Sviluppo - di una soluzione utile anche per il percorso di recupero fisico dei pazienti colpiti dal coronavirus.

Nel portale, i professionisti di tutta Italia hanno la possibilità di farsi conoscere, entrare in contatto con i pazienti e programmare insieme un ciclo di riabilitazione cucito su misura in base alle varie esigenze. Le soluzioni offerte dal portale sono due: la sessione di gruppo o personale in tele-consulto, oppure il tele-monitoraggio. In quest'ultimo caso, il paziente viene dotato di un kit domestico costituito da un tablet e da un sensore inerziale indossabile.

La società, che ha sede all'interno del Polo tecnologico di Trentino Sviluppo, a Trento, ha avuto come primo socio investitore Bio4Dreams, incubatore di startup innovative dedicato alle scienze della vita. (ANSA).