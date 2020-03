Partorisce in ambulanza nel cuore della notte

(ANSA) - BOLZANO, 31 MAR - Ha partorito in ambulanza nel cuore della notte: è accaduto a Chiusa, all'imbocco della Val Gardena. Una 43enne di Santa Cristina, colta dalle doglie la scorsa notte, è partita in automobile con il marito diretta all'ospedale di Bressanone. Ad un certo punto, però, l'uomo si è reso conto che non sarebbero arrivati in tempo ed ha chiamato la Croce bianca. La donna è stata quindi trasferita sull'ambulanza e, a Chiusa, intorno alle 2, ha dato alla luce una bambina. Il papà, a causa delle restrizioni per l'emergenza coronavirus, non ha potuto accompagnare mamma e neonata all'ospedale, ma ha dovuto far ritorno in Va Gardena. (ANSA).