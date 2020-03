Coronavirus: Kompatscher, cercare capitali sui mercati

(ANSA) - BOLZANO, 30 MAR - "Abbiamo la fortuna di avere un rating con tripla A e questo vuol dire che ci possiamo muovere anche sui mercati finanziari, che potremo raccogliere i capitali necessari per dare una spinta davvero forte alla nostra economia e così salvaguardare i posti di lavoro". Lo ha detto il presidente della Provincia di Bolzano, Arno Kompatscher, annunciando che domani la giunta provinciale discuterà le misure di sostegno all'economia per far fronte alla crisi provocata dall'emergenza coronavirus.

L'iniziativa della giunta altoatesina si muoverà secondo tre direttrici che sono state riassunte dal professor Alex Weissensteiner della facoltà di economia della Libera università di Bolzano che ha partecipato alla conferenza stampa virtuale quotidiana del presidente della Provincia: "Garantire liquidità sia alle famiglie, sia alle aziende; pacchetti di interventi per i casi di emergenza e misure di medio e lungo termine per favorire la ripresa economica".

"Ci siamo mossi proprio secondo questa linea di indirizzo - ha aggiunto Kompatscher - Abbiamo già dato luogo a moratorie insieme alle banche o per quanto riguarda tributi, contributi, tasse e imposte. Ora dobbiamo dare liquidità ulteriore a cittadini ed aziende e questo vuol dire mutui a tassi zero o comunque bassi per permettere di pianificare i prossimi mesi: questo sicuramente domani lo porremo in essere". La terza fase sarà "un programma di sostegno alla congiuntura che conservi, salvi e garantisca i posti di lavoro ed i salari". (ANSA).