Da lettera Degas a rara edizione Pinocchio all'asta

(ANSA) - FIRENZE, 09 OTT - La richiesta di permesso di ingresso, datata 19 agosto 1858, che un giovane Edgar Degas inviò al direttore dell'Accademia delle Belle arti di Firenze per realizzare dei disegni di studio nel Chiostro dell'Annunziata, quando era ospite della zia nel capoluogo toscano (base d'asta 300 euro). Il biglietto, autografo, che Paul Verlaine scrisse il 2 marzo 1895 per autorizzare una riscossione da parte della sua ultima amante (600 euro). Oppure una rara edizione di Pinocchio del 1883 - la prima in forma di libro e stesura definitiva del capolavoro di Collodi (base d'asta 6.000 euro) - e una rarissima edizione dantesca in miniatura del 1879 (500 euro), un solo esemplare censito da Opac. Sono alcuni dei lotti, in totale 600 tra libri, autografi, manoscritti, che saranno battuti da Gonnelli casa d'aste fiorentina l'11 e il 12 ottobre.

Tra le opere messe all'incanto albumine di grande formato che ritraggono Venezia, Roma, Napoli e Pompei, realizzate rispettivamente da Carlo Naya, Tommaso Cuccioni ed Edmund Behles, un curioso testo dattiloscritto sulla storia delle calze da donna, con firma e note autografe di Enzo Biagi. Tra i manoscritti si spazia da un erbario della fine del XVII secolo a un compendio del XVII secolo relativo all'omicidio, agli eretici, all'usura e ai malefici, e poi ricette mediche, e di cucina. Ancora all'asta il testo del mercante Pietro Bustos relativo al Il Consolato del mare della nobile città di Messina… datato 1688 e il curiosissimo ritratto di Ranuccio Farnese, datato 1693, realizzato con scrittura in miniatura. Nella sezione musicale una partitura di Adriano Lualdi per il film 'Montecassino nel cerchio di fuoco'.

Tra i libri in miniatura all'asta il Galileo a Madame Cristina di Lorena del 1897, considerato da molti il libro più piccolo del mondo stampato a caratteri mobili. Tra i volumi d'artista La Vita di Vittorio Alfieri, con 9 incisioni di Mastroianni, il libro-Lego di Enrico Baj, La Cravate ne vaut pas une médaille, del 1972, La mer est toujours présente, opera, interamente riprodotta in litografia, scritta e disegnata da Le Corbusier e l'interpretazione pop della versione teatrale del romanzo di Oscar Wilde, The Picture of Dorian Gray, arricchita da 12 litografie e 4 acqueforti di Jim Dine. Tra i top lot infine El Ingenioso Hidalgo Don Quixote de la Mancha… del Cervantes, nell'edizione del 1780, la più bella del romanzo più famoso e più volte ristampato al mondo: la base d'asta è 12.000 euro.

