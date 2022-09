Agroalimentare, a BuyFood buyers 22 Paesi per Dop e Igp Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 29 SET - Più di 70 le imprese agricole coinvolte per BuyFood Toscana 2022, vetrina internazionale promossa dalla Regione per favorire l'incontro tra aziende che producono eccellenza sul territorio e importatori stranieri.

L'evento B2b è in programma l'11 e 12 ottobre al Palazzo degli Affari di Firenze con appuntamenti e degustazioni dedicate a circa 50 compratori provenienti da 22 paesi, tra cui i mercati più rappresentativi per il made in Tuscany, Europa, Nord America, Colombia e Cile. Tra le delegazioni più numerose Scandinavia, Uk, Francia, Usa e Canada, che hanno mostrato un grande interesse, nonostante il periodo di forte incertezza dovuto al costo delle materie prime e dell'energia. A dimostrazione di come il mercato chieda sempre più prodotti di qualità e di come la Toscana rappresenti un punto di riferimento.

Buyfood Toscana 2022 è un evento di Regione Toscana e Camera di Commercio di Firenze, organizzato da PromoFirenze e Fondazione Sistema Toscana. L'evento si avvale della sinergia di Vetrina Toscana, il progetto di Regione Toscana e Unioncamere Toscana che unisce tipicità, autenticità dei territori e attenzione all'ambiente, mettendo in rete tutti coloro che offrono esperienze enogastronomiche. Sono oltre 12.000 gli operatori in Toscana nel settore delle Ig (Indicazioni Geografiche) per un valore dell'export pari a circa 68 milioni di euro a fronte di circa 660.000 ettari di superficie agricola coltivata, di cui più del 34% certificata bio: cresce l''impresa' delle produzioni food a denominazione certificata e diventa sempre più sostenibile. Proprio l'universo dei prodotti Dop, Igp, biologici, Prodotto di Montagna, Agriqualità e Pat (produzioni agroalimentari tradizionali) sarà al centro della prossima edizione.

Quest'anno a presentarsi all'audience straniera saranno 20 produzioni Dop e Igp: Cantuccini toscani, Cinta senese, Farro della Garfagnana, Finocchiona, Lardo di Colonnata, Marrone del Mugello, Miele della Lunigiana, Mortadella di Prato, cinque Dop di Olio extravergine d'oliva (Chianti Classico, Lucca, Seggiano, Terre di Siena, Toscano), Pane Toscano, Panforte di Siena, Pecorino delle Balze Volterrane, Pecorino Romano, Pecorino Toscano, Ricciarelli di Siena, Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale. L'appuntamento con i numeri, i trend e le prospettive del settore, invece, è fissato in calendario per venerdì 21 ottobre alle ore 10.30, all'Auditorium di Sant'Apollonia (via San Gallo, Firenze) per la tavola rotonda "L'agroalimentare toscano: sfide della qualità tra riforme europee, sostegni nazionali e comunicazione". In questa occasione, aperta a stampa e addetti ai lavori, l'incontro si focalizzerà sul futuro dei prodotti Ig, a partire dallo stato dell'arte. Interverranno rappresentanti della Comunità europea, del Mipaaf, le istituzioni regionali con gli organizzatori della manifestazione, i Consorzi del food toscano, insieme ai rappresentanti di Ismea e di Vetrina Toscana. (ANSA).