Nardella, 1 mln di alberi in Metrocittà Firenze in 10 anni

(ANSA) - FIRENZE, 19 MAR - La piantumazione di un milione di alberi, entro dieci anni, nella Città metropolitana di Firenze e l'incremento della superficie verde a disposizione dei cittadini che vivono nel comune di Firenze. Sono i due obiettivi lanciati dal sindaco di Firenze, Dario Nardella, in occasione del convegno 'Riforestazione urbana e Green City', organizzato dalla società consortile agricola Legnaia.

"Firenze con la Città metropolitana - ha detto Nardella - parteciperà al nuovo bando del Pnrr che prevede l'attuazione di un pezzo importante del piano nazionale di forestazione urbana che ha come obiettivo 1,6 milioni di alberi da piantare. Noi parteciperemo con un progetto ambizioso con la Città metropolitana anche perché ci siamo dati come orizzonte la piantumazione di un milione di alberi nei prossimi 10 anni in tutta la Città metropolitana di Firenze. In più, nel comune di Firenze, vogliamo passare dagli attuali 24 metri quadri di verde fruibile per ogni fiorentino a 30 metri quadri, grazie alla realizzazione di parchi nuovi come il parco Florentia, la riqualificazione di aree verdi come l'Argingrosso, oppure l'aumento di superficie verde come a Campo di Marte. Un progetto - ha concluso Nardella - anche questo molto ambizioso che ho lanciato oggi a questo incontro con la cooperativa Legnaia che è tornata ad essere una bellissima realtà". (ANSA).