In Parco S.Rossore il 'Viale dei legami', alberi dedicati

(ANSA) - SAN ROSSORE (PISA), 18 NOV - Piantare un albero da dedicare a un bambino che nasce, a una persona cara che non c'è più, a un amore, a un animale da compagnia a cui si è particolarmente affezionati. E' il progetto 'Viale dei legami', al via nel Parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli: l'iniziativa interesserà i viali del Gombo e delle Aquile Randagie (già viale di Cascine Nuove), caratterizzati da filari di pini domestici, si ricorda, "che creano un effetto di cannocchiale arboreo e sono diventati iconici del paesaggio di San Rossore".

Si tratta di piante che hanno bisogno di costante manutenzione e periodicamente si rende necessario sostituire gli alberi secchi o sradicati dal vento. Così da oggi le persone interessate potranno dedicare la nuova pianta ad un proprio affetto, per ricordarlo ogni volta che torneranno a passeggiare nella Tenuta: basterà versare un contributo di 150 euro, che il Parco userà per l'acquisto di un giovane pino domestico, la messa a dimora e la targa per la dedica, mentre l'Ente contribuirà pagando le spese per le manutenzioni successive.

L'iniziativa, lanciata in occasione della Festa dell'albero, "nasce dall'idea di un'appassionata fruitrice del nostro Parco che ringraziamo, un progetto che rinsalda il legame dei frequentatori di San Rossore con il Parco e con la natura, che arricchisce i viali di valore affettivo e che promuove la cultura dell'albero - commenta il presidente Lorenzo Bani - Il Parco è il polmone verde di un'area metropolitana che va da Viareggio a Livorno passando per Pisa, Vecchiano, Massarosa e San Giuliano, un patrimonio da promuovere coinvolgendo tutti i cittadini". Le persone interessate possono scrivere per informazioni a foreste@sanrossore.toscana.it.

In totale il Parco conta 8.500 ettari caratterizzati da grandi foreste su un'estensione complessiva di 23mila ettari: si dai 3.200 ettari boschi allagati di origine naturale delle zone umide ai 520 ettari di leccete, arbusti e macchia fino ai 4.800 ettari di pinete che sono il frutto dell'intervento secolare dell'uomo. (ANSA).