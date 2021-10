Inaugurata a Firenze la Scuola del caffè

(ANSA) - FIRENZE, 01 OTT - Inaugurata a Firenze, nel giorno dell'International Coffee day, la 'Scuola del caffè', definito il "primo centro in Europa dedicato al caffè e alla sua filiera", all'interno di Ditta Artigianale, torrefazione-locale, guidato dal pluripremiato campione dei baristi Francesco Sanapo, nell'ex monastero di Sant'Ambrogio a Firenze. Tra le novità la società (nata nel 2013 da Sanapo e Patrick Hoffer) prevede di aprire nuove sedi, oltre che in Italia, anche in Canada (a Toronto, nella primavera 2022) e negli Stati Uniti.

"Siamo felici - ha detto Sanapo, ad dell'azienda - di rendere sempre più esportabile la nostra idea di hospitality, dallo spirito internazionale con un raffinato tocco italiano. Questa è una grande opportunità non solo per noi ma soprattutto per l'Italia, per dimostrare e condividere l'alta qualità dello specialty coffee tricolore". "Questa inaugurazione - ha aggiunto il sindaco di Firenze Dario Nardella - è un bellissimo segnale per almeno tre motivi: intanto ogni volta che apre una nuova attività c'è più sociali, sicurezza e attenzione agli spazi pubblici. Il secondo messaggio è rivolto al mondo del lavoro: questo non è solo un locale, è un centro di formazione sul caffè e servirà a dare ai giovani maggiore competenze in un settore dove c'è grande richiesta di personale qualificato. Il terzo punto è che siamo di fronte ad un'azienda giovane che dà un messaggio di fiducia in un momento di ripartenza della città dopo il periodo del Covid". Oggi sono previsti eventi nei tre store del marchio, in via Carducci, in via de Neri e in via dello Sprone: in programma incontri, laboratori, workshop e degustazioni aperte a tutti. (ANSA).