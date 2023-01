A Firenze apre ospedale comunità per cure intermedie

(ANSA) - FIRENZE, 10 GEN - Inaugurato stamattina, al secondo piano del presidio sanitario di Camerata a Firenze, l'ospedale di comunità con un reparto di degenza da 12 posti letto di cure intermedie che da domani inizierà ad accogliere i primi ricoveri. L'intervento di ristrutturazione, è stato spiegato, ha interessato un'area di 700 mq per un investimento di 300 mila euro. Gli spazi ristrutturati sono destinati alla degenza a bassa intensità di cura e a rapido turn over (la degenza media prevista è di 12 giorni).

I pazienti provengono dalle dimissioni di Acot (Agenzia di continuità ospedale territorio) o dal pronto soccorso, dopo essere stati presi in carico dal geriatra dei gruppi intervento rapido ospedale territorio (Girot), le squadre mobili nate in epoca Covid che operano anche a domicilio e nelle Rsa. I pazienti, soprattutto anziani malati cronici e fragili, vengono presi in carico dai Girot attraverso visite territoriali e anche telemedicina, prima che le loro necessità assistenziali si tramutino in ricoveri o accessi al pronto soccorso. Sono assegnati al servizio del reparto 16 operatori sanitari. La struttura è stata inaugurata dal presidente della Toscana, Eugenio Giani insieme all'assessore al diritto alla salute, Simone Bezzini e al direttore della Asl Toscana centro, Paolo Morello Marchese, l'assessore fiorentino al welfare, Sara Funaro e il sindaco di Fiesole, Anna Ravoni.

"L'arrivo di case di comunità, ospedali di comunità e centrali operative territoriali - ha detto Giani - cambierà pelle alla sanità toscana, che si farà ancora più digitale e vicina ai cittadini. L'obiettivo è infatti potenziare le cure domiciliari e la presa in carico sul territorio, a partire da soggetti fragili come pazienti cronici e anziani". (ANSA).