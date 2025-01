Karl Lagerfeld, focus su capo-icona, la camicia bianca

"Se avessi potuto inventare una cosa, sarebbe stata la camicia bianca". Parola di Karl Lagerfeld, il geniale stilista e fotografo, scomparso nel 2019, che ha guidato per decenni lo stile di Fendi (dal 1965) e Chanel (dal 1983). Queste parole sono stampate a grandi lettere allo stand a Pitti Uomo 107 del marchio da lui fondato nel 1985, che torna alla Fortezza da Basso per presentare la collezione autunno/inverno 2025/26 per uomo e donna (l'ultima partecipazione nel 2019, dopo la sua scomparsa).

Il focus è insieme una novità di collezione e un tributo al capo d'abbigliamento che il kaiser della moda ha tanto amato, la camicia bianca. "Tornare a Pitti Uomo è un momento significativo per invitare la nostra audience nell'universo in continua evoluzione di Karl - afferma Pier Paolo Righi, ceo dell'azienda -. Il nostro spazio all'interno dell'evento è una testimonianza dell'iconica eredità e dello spirito visionario di Karl, un chiaro collegamento tra l'ispirazione che ci ha lasciato e il futuro entusiasmante che stiamo costruendo".

In mostra c'è una collezione in stile parigino rock-chic, ma soprattutto un'ampia selezione di 'white shirts'. Reinventata in infinite varianti, con dettagli inaspettati, casual o formale, la camicia bianca è al centro della linea, oggi disegnata da un team creativo capitanato dallo stilista sudcoreano Hun Kim (dal 2015) con la collaborazione della style advisor Carine Roitfled (la nota ex-direttrice di Vogue Paris), sotto la guida del ceo Pier Paolo Righi. È una strategia di continuità, perché questo è il team che ha lavorato a stretto contatto con Lagerfeld fino alla scomparsa dello stilista, tra Amsterdam e Parigi (a Saint Germain des Pres, il quartiere preferito di Lagerfeld), dove sono gli uffici.

La collezione del prossimo inverno racchiude tutto l'iconico heritage del brand, presentato oggi con un evento, una performance acustica del cantante britannico Victor Ray. In mostra c'è anche la campagna primavera-estate 2025, con protagonista Calum Harper, TikTok content creator e modello in forte ascesa.



