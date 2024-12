Paolo Ruffini 'babysitter' al teatro Verdi di Firenze

"Il babysitter" Paolo Ruffini sarà in scena giovedì 26 dicembre al teatro Verdi di Firenze con lo spettacolo tratto dall'omonimo podcast, ideato e interpretato dall'artista livornese. Cosa potrebbe accadere se, mentre sta per iniziare il suo one man show, venisse interrotto da tre bambini che si sono persi? La risposta è semplice: dovrebbe occuparsi di loro, in attesa dell'arrivo dei genitori. L'idea alla base è quella di raccontare, attraverso una sorta di podcast-vérité, la realtà contemporanea e tutte le sue implicazioni culturali dalla prospettiva dei : quella dei bambini. Sul palco tre piccoli interpreti Isabel Aversa, Leonardo Zambelli e Lorenzo Pedrazzi e Claudia Campolongo al pianoforte. Tra giochi di gruppo, momenti poetici, favole, avventure, riflessioni, nascondino e rubabandiera, si parla di libertà e fantasia. L'attesa dei genitori costituisce un vero e proprio conto alla rovescia, facendo diventare il tutto un grande happening teatrale. L'appuntamento è per giovedì 26 dicembre alle 16.45, ma è già in calendario una replica per sabato 15 febbraio 2025.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA