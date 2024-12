Beko: fiaccolata a Siena, 'Natale amaro per lavoratori'

Fiaccolata di protesta per le vie del centro a Siena di un centinaio di lavoratori di Beko Europe al grido di 'Non molliamo mai'. Sono 299 i dipendenti dello stabilimento senese che la multinazionale turca ha annunciato di voler chiudere entro la fine di dicembre 2025. I lavoratori proseguiranno la protesta anche nei giorni di Natale quando è previsto un presidio, ma non in maniera permanente, davanti ai cancelli dello stabilimento.

"E' un natale amaro per 299 famiglie, noi continuiamo la nostra lotta e il nostro presidio - ha detto Daniela Miniero, segretaria della Fiom Cgil di Siena -, continuiamo a portare avanti un'esigenza imprescindibile di avere un futuro; se Beko vuole andare via da Siena e dall'Italia lo deve fare solo dopo aver trovato un soggetto credibile che possa dare continuità".

"Noi continuiamo nella nostra lotta in un contesto difficile, sarà un Natale molto diverso, con l'amaro in bocca" ha aggiunto Giuseppe Cesarano della Fim Cisl. Per Massimo Martini della Uilm Uil, "è un Natale che 299 lavoratori si ricorderanno per tutta la vita, stiamo lottando con loro giorno e notte per rivendicare il diritto al lavoro".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA