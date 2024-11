Fontana del 1600 sfregiata subito dopo il restauro

Vandali deturpano nuovamente una fontana risalente al XVII secolo nel comune di Sansepolcro (Arezzo). La fontana di piazza Garibaldi, detta di San Francesco, era tornata visibile sabato al termine di un accurato intervento di restauro, suddiviso in due fasi, e costato 71mila euro. Appena qualche giorno però ed è stata imbrattata, con il Comune che ha deciso di sporgere denuncia contro ignoti. "A distanza di pochi giorni - dichiara il sindaco Fabrizio Innocenti - dalla bella e partecipata cerimonia che ha riconsegnato alla città uno dei suoi simboli architettonici più amati, purtroppo prendiamo tristemente atto che i vandali sono entrati in azione arrecando uno sfregio al monumento e all'intera comunità. La speranza è che si individuino in fretta gli autori dello scempio, e che siano esemplarmente puniti per il loro inesistente senso civico e per l'offesa arrecata a tutta Sansepolcro".



