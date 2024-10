Green Day primi ospiti Firenze Rocks 2025

Sono i Green Day i primi headliner annunciati per la prossima edizione di Firenze Rocks. La storica band americana simbolo del punk rock mondiale si esibirà il prossimo 15 giugno sul palco della Visarno Arena per la sua unica tappa italiana. Già nel 2022 erano stati ospiti del festival fiorentino.

Capitanati da Billie Joe Armstrong, i Green Day sono una delle band più influenti di tutto il panorama musicale mondiale: oltre 75 milioni di dischi venduti e 10 miliardi di stream, e il grandissimo successo del loro ultimo lavoro, Saviors, uscito il 19 gennaio 2024. Il trio californiano ha appena concluso The Saviors tour, con un sold-out di 80.000 spettatori nell'unica data italiana ad I-Days Milano 2024, dove hanno celebrato il trentesimo anniversario di Dookie e il ventesimo di American Idiot.



