Motociclista si schianta contro un palo e muore all'Elba

Un motociclista di 48 anni è morto in un incidente stradale oggi all'isola d'Elba, in località Mola, nel comune di Porto Azzurro (Livorno). L'uomo dopo aver perso il controllo del mezzo è finito violentemente contro un palo, cadendo poi sull'asfalto. Il medico del 118 intervenuto con un'ambulanza della Misericordia, nonostante tutti i tentativi di rianimarlo, ha poi dovuto constatarne il decesso.

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, che hanno richiesto di visionare i filmati delle telecamere di sorveglianza - al momento non ci sarebbero testimoni -, il motociclista potrebbe aver fatto tutto da solo perdendo il controllo del mezzo e sbattendo con violenza contro il palo, finendo poi sull'asfalto. A dare l'allarme erano stati alcuni automobilisti che hanno visto il centauro sull'asfalto vicino a un distributore di benzina.



