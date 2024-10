Si cambia d'abito per sfuggire a polizia, arrestato

Si sarebbe cambiato i vestiti in un bar per tentare di sfuggire all'inseguimento dei poliziotti ma è stato comunque riconosciuto e poi arrestato per detenzione a fine di spaccio di droga. E' accaduto ieri sera ad Arezzo. Il fermato è un 24enne di origine tunisina. Nelle tasche degli abiti lasciati nel bar sono stati trovati 11 grammi di cocaina divisa in 20 dosi, 71 grammi di hashish e 735 euro in banconote di vario taglio, tutto sequestrato.

L'arresto è avvenuto, spiega la Questura, nell'ambito di servizi contro il traffico di stupefacenti e per il monitoraggio delle bande giovanili. In particolare agenti della squadra mobile di Arezzo hanno notato un gruppo di giovani all'altezza di un esercizio commerciale muoversi con fare sospetto così è stato chiesto l'ausilio di una volante per identificarli. Alla vista dell'auto della polizia uno dei giovani è però scappato raggiungendo un bar dove, si spiega, si è cambiato i vestiti per tentare di sfuggire all'inseguimento. Per la Questura si trattava del 24enne successivamente intercettavano e fermato.

Nel bar gli agenti hanno poi recuperato i vestiti abbandonati dal giovane trovando nelle tasche la droga e i soldi.



