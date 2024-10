Donna uccisa in strada nel Fiorentino. Il killer si è asserragliato in un palazzo ora circondato dai Carabinieri

Una donna di 59 anni è stata trovata morta, uccisa con un'arma da fuoco, a Chiesanuova, un paese sulle colline di Firenze. Secondo le testimonianze degli abitanti, si sono sentiti una serie di colpi nei pressi di un negozio. Un tratto della strada provinciale Volterrana è bloccata per i rilievi e per le ricerche di chi ha sparato.I carabinieri stanno indagando.

La donna è stata trovata morta in un negozio di alimentari, che stamani era regolarmente aperto e dove sono in corso i rilievi scientifici. Sulla stessa strada, cento metri più avanti - secondo quanto è possibile constatare sul posto - i militari hanno circondato un edificio dove potrebbe trovarsi chi ha sparato.

Sarebbe stato un parente, probabilmente un nipote, ad uccidere la donna trovata morta in un alimentari di Chiesanuova, in provincia di Firenze. E' quanto avrebbero raccontato gli abitanti del paese ai carabinieri dopo gli spari di questa mattina. I militari, con scudi e protezioni, stanno per fare irruzione nell'abitazione dove si sarebbe asserragliato il giovane, ancora armato.

