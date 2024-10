Donna uccisa, nipote indagato per omicidio volontario

Mattia Scutti, 22 anni, arrestato per aver sparato 4-5 colpi di pistola uccidendo la zia Laura Frosecchi, 54 anni, nel suo negozio di alimentari a Chiesanuova (Firenze), è indagato per omicidio volontario e porto e detenzione abusiva di armi clandestine, parti di armi da guerra e munizionamento. Accertamenti sulla provenienza della pistola usata nell'omicidio sono in corso. Lunedì prossimo verrà conferito dalla procura l'incarico per l'autopsia.

I Carabinieri, dopo aver cinturato il paese di Chiesanuova, hanno trovato il nipote in un terreno, dove si era nascosto, nelle vicinanze della sua casa. Lo hanno individuato dopo "una prolungata negoziazione", riferisce l'Arma, e "anche grazie all'intervento del negoziatore" dei carabinieri. L'intervento dei carabinieri è stato tale da "farlo desistere da ogni ulteriore iniziativa, anche autolesionistica".

