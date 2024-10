Costellazioni, 120 opere del '900 in mostra a Siena

Mezzo secolo d'arte italiana viene raccontato in 120 opere al Santa Maria della Scala di Siena dal 17 ottobre al 30 marzo con la mostra "Costellazioni. Arte italiana 1915-1960 dalle Collezioni Monte dei Paschi di Siena e Cesare Brandi". La rassegna, a cura di Luca Quattrocchi, ordinario di Storia dell'Arte Contemporanea dell'Università degli Studi di Siena, presenta, in nove sezioni, un percorso espositivo nel periodo compreso tra gli anni della Grande Guerra e i primi anni '60, dal 'ritorno all'ordine' a 'Novecento', dalla Scuola Romana agli 'Italiens de Paris', dal realismo all'astrattismo e all'informale.

In particolare, due collezioni d'arte contemporanea si aprono al pubblico per la prima volta. Dai caveau della Banca Monte dei Paschi di Siena e dalla pregiata raccolta di Cesare Brandi, arrivano infatti al Santa Maria della Scala le opere di grandi artisti: Carrà, Guttuso, Sironi, Donghi, De Pisis, Burri, Severini, Campigli, Morandi, Rosai, Viani, Levi, Mafai, Manzù, Marini, Afro, Scialoja, Turcato e tanti altri.

"La mostra Costellazioni - spiega il curatore - propone una mappa che si dispiega su mezzo secolo d'arte italiana in cui le stelle di maggiore luminosità, da riconoscere sia nei principali centri di produzione sia negli artisti più insigni, sono viste come parte, appunto, di più vaste e complesse costellazioni".

La mostra è promossa da Comune di Siena, Fondazione Monte dei Paschi di Siena, Fondazione Antico Ospedale Santa Maria della Scala, Musei Nazionali di Siena e Università di Siena, l'esposizione è stata prodotta dalla Fondazione Antico Ospedale Santa Maria della Scala e da Opera Laboratori con l'organizzazione di Vernice Progetti Culturali.



