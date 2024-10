Maltempo, allerta gialla in Toscana

Nuova allerta meteo, di codice giallo, in Toscana per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore, vento forte e mareggiate è stata emessa dalla Sala operativa unificata della Protezione civile regionale. Ha valore, si spiega, per tutta la giornata di domani, giovedì 10 ottobre, interessate soprattutto le valli dell'Arno, del Bisenzio, dell'Ombrone pistoiese, del Remo e del Serchio, la Valtiberina, la Garfagnana, la Lunigiana, il Mugello e la Valdisieve, la Versilia, la costa pisana e livornese, le isole. Una nuova perturbazione, si spiega, transiterà sulla Toscana.

Già nella giornata di oggi "si avranno piogge deboli sulle zone nord occidentali, ma dalle prime ore di domani, precipitazioni più intense, anche a carattere di temporale, si sposteranno da ovest verso est, con rovesci più frequenti al centro-nord della regione. Le precipitazionipiù significative sono previste nelle zone prossime ad Appennino, Apuane e Pratomagno. Venti forti soprattutto sui rilievi appenninici e sottovento a essi. Oggi mare mosso e molto mosso a nord di Capraia e sulla costa grossetana meridionale. Domani, giovedì, mari molto mossi e agitati a nord di Piombino, Gorgona e Capraia".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA