Omicidio a Pisa, un uomo ucciso davanti al figlio

Un uomo di 37 anni, di origini albanesi, è stato ucciso con un colpo di pistola alla testa, davanti ad uno dei figli. L'omicidio è avvenuto eri sera a Pisa, nella frazione di Oratoio, alla periferia cittadina, intorno alle 21.

Mentre nella frazione stava per partire una processione in occasione della festa della Madonna del Rosario, sono stati uditi diversi colpi di pistola, almeno sei raccontano alcuni testimoni. La vittima, Beni Arshiaj, incensurato e padre di due figli piccoli, era appena rientrato a casa ed aveva parcheggiato il suo furgone, quando è stato ucciso con un colpo alla tempia.

Il mezzo era ancora in moto all'arrivo della polizia, a cui sono state affidate le indagini coordinate dal sostituto procuratore Egidio Celano. Sul posto sono stati trovati cinque bossoli di pistola calibro 22, ma solo un proiettile sarebbe andato a segno, quello alla testa.

Non è ancora chiaro il movente dell'omicidio, né l'ambiente dentro il quale sarebbe maturato. Sconvolto il quartiere di Oratorio dove stava per partire la processione per la Madonna del Santo Rosario, che è stata poi sospesa. Sui social il parroco scrive: "Al suono gioioso delle campane si è mischiato lo scoppio freddo di colpi mortali. Non abbiamo fatto la nostra processione stasera, e siamo tornati alle nostre case velocemente, frastornati, stupiti, incuriositi, spaventati...".

