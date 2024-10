La Toscana delle donne con Sandrelli e Guerritore

Il tema del 'viaggio', dieci giorni di programmazione, 50 eventi tra incontri, spettacoli, concerti: è la sintesi dell'edizione 2024 de 'La Toscana delle donne', dal 15 al 26 novembre e presentata oggi a Firenze. Tra gli ospiti della manifestazione ideata da Cristina Manetti, capo di gabinetto della Regione Toscana, e giunta alla terza edizione ci sono Stefania Sandrelli, Monica Guerritore, Alessio Boni, Maurizio de Giovanni, Cristiano Militello, Simona Cavallari, Paolo Vallesi, Katia Beni, Benedetta Giuntini: gli incontri, il cui punto in comune è appunto la tematica del 'viaggio', spaziano dal lavoro alla cultura.

L'avvio sarà al teatro Era di Pontedera (Pisa) dove si svolgerà un'anteprima del festival con il reading 'Pugni nel cuore' di De Giovanni, un testo sulla violenza di genere: l'apertura ufficiale sarà a Firenze il 16 novembre al Teatro del Maggio, quando Sandrelli leggerà 'Relazioni pericolose'. Tra le novità dell'edizione 2024 c'è l'avvio della collaborazione con Lucca Comics & Games, la fiera internazionale del fumetto. Il 17 novembre ci sarà una mattina dedicata a 'Pedale rosso', una pedalata e una camminata contro la violenza di genere nata da un'idea di Marianella Bargilli, col supporto organizzativo del ciclista medaglia d'oro alle Olimpiadi di Atene e campione del mondo Paolo Bettini: il giorno successivo spazio a una giornata dello sport, al Centro tecnico di Coverciano e allo spettacolo, alla Pergola, di Dacia Maraini con Cavallari. Il 19 novembre si parlerà di salute di genere, mentre il 21 le assessore regionali Alessandra Nardini e Serena Spinelli presenteranno il rapporto antiviolenza 2024.

Il 23 novembre si svolgerà un evento, a Palazzo Strozzi Sacrati, dedicato al cinema: al Teatro La compagnia, dal 20 al 24 novembre, ci saranno ospiti Hargarethe Von Trotta, Celine Sciamma, Jasmine Trinca e Piera Detassis. Il 24 novembre va in scena Guerritore in 'Quel che so di lei, donne prigioniere di amori straordinari'. Il 25 novembre, giornata contro la violenza sulle donne, spazio a numerose performance: in sala Pegaso ci saranno le voci del Coro Femina diretto da Lisa Kant, poi al Teatro la Compagnia Beni e Giuntini interpreteranno lo spettacolo 'Diritti e rovesci...ma pari!'. "Il tema è il viaggio perché ormai la Toscana delle donne è diventata un vero e proprio viaggio, per i diritti delle donne", ha affermato Manetti.



