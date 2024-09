Alla Manifattura Tabacchi di Firenze la fotografia di Listri

Si chiama 'Massimo Listri.

Fotografie' la mostra personale del fotografo d'architettura e d'ambienti fiorentino che dal 28 settembre al 14 novembre espone 19 opere di grande formato nella Manifattura tabacchi di Firenze.

L'esposizione si sviluppa nell'edificio B11 della storica fabbrica di sigari, negli spazi che prima ospitavano l'officina e ora sono stati temporaneamente trasformati in uno spazio per l'arte. Tra le opere in mostra spiccano due interni di Manifattura Tabacchi, fotografati nel 2019 prima della ristrutturazione per il servizio apparso sul cinquantesimo numero del magazine Firenze made in Tuscany: gli spazi ex-industriali si svelano al pubblico interpretati dallo sguardo intriso di storia dell'artista, insieme ad altri luoghi iconici come la reggia di Versailles, la reggia di Caserta, la biblioteca Apostolica Vaticana, The State Hermitage museum di San Pietroburgo e il palazzo Reale di Napoli.

"Diamo nuovamente il benvenuto a Massimo Listri che torna in Manifattura Tabacchi con una personale che celebra il legame con la sua città e col nostro progetto, che aveva fotografato nel 2019 in occasione dell'anniversario del magazine Firenze made in Tuscany - commenta Michelangelo Giombini, head of product development e amministratore delegato di Manifattura Tabacchi - Due delle opere in mostra, che ritraggono gli spazi della fabbrica prima della ristrutturazione, saranno acquisite da Manifattura Tabacchi per conservare la memoria degli spazi interessati dal processo di rigenerazione in corso attraverso lo sguardo di un indiscusso maestro della fotografia".



