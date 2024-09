Erg avvia riuso pannelli solari per Fondazione Dynamo Camp

Erg ha inaugurato a Limestre (Pistoia), presso la sede di Dynamo Camp, il quarto progetto social purpose for solar revamping, il programma ideato dalla società per garantire seconda vita ai pannelli fotovoltaici provenienti da attività di rinnovo dei propri impianti solari.

Dynamo Camp è una fondazione del terzo settore che offre gratuitamente programmi di terapia ricreativa Dynamo a bambini e ragazzi affetti da patologie gravi o croniche, disturbi del neurosviluppo o condizioni di disabilità. Il progetto per Dynamo Camp, realizzato con Fondazione Msc e col partner tecnico Kme, ha portato alla realizzazione di un impianto solare da 84 kwp su pensilina in due aree parcheggio per circa 1.800 metri quadrati per 66 posti auto. L'impianto è composto da 400 moduli fotovoltaici da 210 W ciascuno ed è collegato alla rete elettrica esistente.

Inoltre, l'area dell'impianto fotovoltaico sarà dotata di sei colonnine di ricarica per veicoli elettrici. L'energia green generata, per una produzione massima stimata di 100.000 kwh l'anno, coprirà parte del fabbisogno energetico della struttura.





