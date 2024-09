Auto investe sette pedoni, due ragazze morte a Lido di Camaiore

Due ragazze classe 2006 e 2005 sono morte dopo essere state travolte da un'auto a Lido di Camaiore (Lucca). Secondo quanto appreso sarebbero in totale sette le persone investite, tutti pedoni: una persona è stata portata all'ospedale Cisanello di Pisa, altre cinque sono in valutazione all'ospedale Versilia. L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio in via Italica.

Tra i feriti c'è la donna di 44 anni che era alla guida dell'auto, una Mercedes. Sulla dinamica di quanto accaduto sono in corso accertamenti da parte della polizia stradale. Da quanto emerso la conducente avrebbe perso il controllo dell'auto per cause da chiarire, travolgendo le due vittime all'incrocio tra via Italica e via Roma per poi proseguire investendo le altre persone e finendo per schiantarsi all'altezza dell'hotel Sirio sempre in via Italica.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA