Malore in campo per 17enne ad Arezzo, salvato con defibrillatore

Salvato grazie all'uso del defibrillatore un 17enne che ieri ha accusato un malore durante una partita di basket di allenamento tra Sba Arezzo e Cmb San Giovanni Valdarno al palasport Le Caselle di Arezzo.

Stando alle testimonianze il 17enne si trovava in campo quando improvvisamente è crollato a terra con gli occhi sbarrati. Subito sono scattati i soccorsi da parte di un dirigente della Sba Arezzo che ha provveduto a defibrillarlo, il ragazzo ha ripreso conoscenza e quando è stato portato in ospedale da un'ambulanza ha salutato in compagni rassicurandoli.

Il 17enne si trova ricoverato per accertamenti, il malessere sarebbe stato importante ma non fatale. Il presidente della società aretina Mauro Castelli ha spiegato che tutti i tesserati della Sba sono stati obbligati a seguire corsi di pronto intervento e sull'utilizzo del defibrillatore.



