Incendio di rotoballe in Mugello, verso le 2,30, a Borgo San Lorenzo (Firenze) in un'azienda sulla Faentina. Le rotoballe erano depositate nella rimessa. Nell'incendio sono rimaste bruciate anche alcune attrezzature agricole. Sul posto i vigili del fuoco dei distaccamenti del Mugello che sono ancora al lavoro stamani con due squadre e quattro automezzi e un'autobotte mandata da Firenze. Non risultano persone coinvolte. Avviati gli accertamenti sulle cause.



