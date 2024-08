Caso di Chikungunya, Lucca ordina disinfestazione zanzara tigre

Per il sospetto caso di un paziente affetto da Chikungunya il Comune di Lucca ha ordinato in via precauzionale la disinfestazione di un'area nella zona di via di Sant'Alessio e nelle vie traverse laterali, comprese caditoie stradali, pozzetti, aree verdi, giardini.

L'intervento scaturisce dal rilevamento di una persona che avrebbe contratto la patologia in un paese tropicale e che ha soggiornato in un'abitazione di quella zona della città. La Chikungunya, ricorda il Comune di Lucca, è una malattia virale trasmessa all'uomo da zanzare infette, in particolare del genere Aedes (zanzara tigre), insetto che nel comune è presente ormai da anni. E' stato deciso quindi, a titolo precauzionale, per la tutela della salute pubblica, di abbassare rapidamente la densità della zanzara tigre nelle zone cittadine dove il malato ha soggiornato.

La disinfestazione è iniziata stamani e viene effettuata con insetticidi, sia adulticidi che larvicidi, sia su aree pubbliche che nelle proprietà private.



