Giovane muore annegato in mare a Viareggio

Un giovane di 21 anni è annegato nel tardo pomeriggio di oggi nelle acque antistanti il bagno Dori in Passeggiata a Viareggio (Lucca).

Scattato l'allarme, dato da alcune ragazze che erano in mare su un pedalò, a 40-50 metri circa dalla riva sono intervenuti i bagnini con il pattino del Dori e del bagno Flora, ma ormai era troppo tardi. Una volta portato il giovane a riva hanno cercato di rianimarlo, anche il medico intervenuto con l'ambulanza della Croce rossa lo ha intubato ma per lui non c'è stato nulla da fare. Il ragazzo, del Camerun, secondo quanto si apprende, non era cliente del bagno e insieme con altri connazionali nel pomeriggio si trovavano vicino agli scogli prima di decidere di fare il bagno. Secondo alcune ipotesi potrebbe essere stata una congestione la causa del decesso. Per gli accertamenti di rito anche personale della Capitaneria di porto.



