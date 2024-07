Con l'auto contro un albero, 27enne muore nel Fiorentino

Un 27enne è morto questo pomeriggio dopo che con la sua auto è finito contro un pino situato al margine della carreggiata. L'incidente è avvenuto dopo le 15 in Via Cavalcanti Cattani a Signa (Firenze). Nessun altro veicolo risulta essere stato coinvolto.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno estratto il conducente rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo per poi affidarlo al personale medico: inutili però le manovre rianimatorie. Sul posto giunto anche l'elicottero sanitario regionale Pegaso e la Polizia locale.





