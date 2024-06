In auto con 90 chili di hashish, arrestato a Firenze

In auto con quasi 90 chili di hashish, 46enne arrestato per illecita detenzione di stupefacenti a fini di spaccio. E' accaduto in via Enrico De Nicola a Firenze.

Ieri, intorno alle 14.30, l'uomo, cittadino marocchino, mentre era alla guida della sua auto, è incappato in un servizio di controllo della polizia mirato al contrasto ai reati e a garantire l'ordine e la sicurezza in cittaà, che ospita il Tour de France. Gli agenti hanno perquisito l'auto, scoprendo nel portabagagli tre scatoloni contenenti 900 panetti di droga, che una volta immessa sul mercato, avrebbe fruttato circa 900.000 euro. I controlli si sono estesi anche all'abitazione dell'uomo, dove i poliziotti hanno trovato dietro l'imbottitura di una valigia oltre 7.500 euro. Droga e denaro sono stati posti sotto sequestro e il 46enne e' stato arrestato e accompagnato nel carcere di Sollicciano.



