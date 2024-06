Inaugurato il Belvedere Puccini a Torre del Lago

TORRE DEL LAGO (VIAREGGIO), 21 GIU - L'amministrazione comunale di Viareggio (Lucca) ha inaugurato oggi il Belvedere Puccini a Torre del Lago di fronte alla villa del maestro Giacomo Puccini. Un lavoro che ha interessato 9000 metri quadri di superficie, durato sette mesi, e che ha visto un investimento totale di 2,4 milioni di fondi Pnrr.

Una data non casuale visto che nel mondo si celebra la Giornata della musica. La cerimonia ha visto alle 18, all'auditorium Enrico Caruso, il concerto dei Sette tenori, alle 21 in programma il taglio del nastro con accompagnamento musicale di Riccardo Arrighini dal pianoforte del maestro da Villa Puccini e Andrea Tofanelli alla tromba. Ed ancora l'accensione delle luminarie lungo viale Puccini e Teatro. La cerimonia è stata introdotta da Daniele Maffei, a seguire lo spettacolo 'Puccini a casa di' e con Stefano Massini accompagnato dagli artisti del Festival Puccini, soprano Marina Medici, tenore Lorenzo Papasodero, al pianoforte Silvia Gasperini. A seguire spettacolo laser show musicale sul lago di Puccini. A tagliare il nastro il sindaco Giorgio Del Ghiangaro e la soprintendente Angela Accordon.

Dopo tanta attesa e non poche polemiche è arrivato dunque anche il giorno tanto atteso soprattutto dagli abitanti di Torre del Lago. L'amministrazione comunale, con in testa il primo cittadino, è soddisfatta del risultato della riqualificazione che ha interessato anche diversi spazi verdi, la statua del maestro che campeggia nel nuovo Belvedere guardando verso il lago di Massaciuccoli. In programma nei prossimi giorni diversi appuntamenti con esibizioni di scuole di ballo e concerti.





