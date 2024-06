Covid, 118 nuovi casi e 1 morto in Toscana in sette giorni

Rialzo Covid in Toscana con 118 nuovi casi e un decesso negli ultimi sette giorni. Il numero dei nuovi positivi rilevati dalla Regione torna in tripla cifra dopo tre mesi, da febbraio, più che raddoppiando il numero rispetto alla rilevazione settimanale di un mese fa (furono 51 nuovi casi nel report dell'8 maggio). L'ultima vittima è dell'area di Firenze e porta i decessi a 12.505 totali nella regione dall'inizio della pandemia. Sono stati 3.924 nella Città metropolitana di Firenze, 989 in provincia di Prato, 1.137 a Pistoia, 750 a Massa Carrara, 1.118 a Lucca, 1.415 a Pisa, 939 a Livorno, 814 ad Arezzo, 732 a Siena, 473 a Grosseto, più 214 persone morte in Toscana ma non residenti.

I nuovi casi - 59 confermati con tampone molecolare, 59 con test rapido - fa salire il numero dei contagi rilevati in Toscana dall'inizio della pandemia a 1.654.220. I guariti - per il tampone negativo - sono stati 81 nella settimana, meno dei nuovi positivi, e raggiungono quota 1.641.443 (99,2% dei casi totali).

Secondo il report della Regione i positivi attuali sono 272.

Tra loro sono ricoverate in ospedale 38 persone (+11 unità il saldo fra ricoverati e dimissioni rispetto alla settimana precedente, +40,7%) di cui due pazienti in terapia intensiva (+2 persone il saldo fra ingressi e uscite). Altri 234 positivi sono in isolamento a casa "perché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi" (+25 persone il saldo sulla settimana precedente, pari al +12%).





