Tra paesaggi e vele, in mostra a Pistoia i miraggi di Celona

Si inaugura oggi nelle Sale Affrescate del Palazzo Comunale di Pistoia la mostra d'arte Miraggi di Pasquale Celona. Ideata e curata da Jacopo Celona e da Melanie Zefferino - quest'ultima è anche responsabile del catalogo -, con la compartecipazione del Comune di Pistoia, nelle quattro sale affrescate del Municipio l'esposizione antologica temporanea propone oltre trenta dipinti realizzati in più di 40 anni di carriera artistica e che spaziano tra nature morte, figure, paesaggi e marine, le amatissime vele. A questi soggetti si affiancano la Primavera (1985) e l'Annunciazione (1992). L'esposizione è visitabile fino al 16 giugno.

Classe 1943, calabrese di nascita, ma toscano d'adozione, Pasquale Celona nel 1995 insieme al fratello Piero ideò e tenne a battesimo Florence Biennale, mostra internazionale di arte contemporanea e design (di cui oggi è presidente): l'anno prossimo in programma la XV edizione. Celona però non ha mai dimenticato di essere prima di tutto un artista, estremamente attento a tutto ciò che lo circonda: come ha notato Melanie Zefferino, sulle tele Celona ha trasposto "le sue visioni di paesaggi, ma anche di figure e cose sospese in una atmosfera tra il reale e l'immaginario. Vagando fra nuvole dai toni pastello, alberi fatati e vele cangianti, attraverso la sua narrazione visiva dai toni onirici, Celona racconta pure che, sulle sponde dello Ionio, i 'discendenti della Magna Grecia' ancor oggi ergono capanne - effimere quanto suggestive nei dipinti dell'artista, poiché ci riportano con la mente a sere d'estate trascorse in giovinezza e impresse nella memoria, dove però il ricordo ha assunto i contorni sfumati del mito".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA