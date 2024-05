Furto in negozio a Pontassieve, via 50 cellulari

Forzano saracinesca e portano via 50 cellulari e denaro. Il colpo è stato messo a segno la notte scorsa in un negozio di telefonia a Pontassieve, in provincia di Firenze. A dare l'allarme, intorno alle 1, e' stato un passante che ha chiamato i carabinieri.

I malviventi a volto coperto, secondo quanto ricostruito, dopo aver forzato la saracinesca e la porta d'ingresso hanno rubato numerosi cellulari e preso il denaro dalla cassa. Poi sono scappati a bordo di un'auto con il bottinom, valore 30mila euro. Al vaglio dei carabinieri le immagini del sistema di videosorveglinza per individuare i responsabili.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA