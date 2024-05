Notte europea dei musei, in 9.000 a Galleria Accademia Firenze

In 9.078 hanno scelto di visitare sabato 18 maggio i capolavori della Galleria dell'Accademia di Firenze, ben 1.474 gli ingressi al crepuscolo (dalle 19,30 alle 21,30). Lo rende noto il museo, casa del David di Michelangelo, che parla di "boom" di visitatori e di "grande successo per quest'edizione 2024 della Notte europea dei musei".

Per l'occasione, il dipartimento servizi educativi del museo ha anche organizzato il percorso di visita 'Gessi al chiaro di luna': due visite guidate gratuite alla Gipsoteca. Tante famiglie e coppie di fiorentini e turisti, si spiega ancora, "hanno potuto ammirare al tramonto non soltanto la Tribuna e la Gipsoteca, ma anche la collezione dei dipinti, tra le più importanti e ricche a livello internazionale per quanto riguarda la produzione dei maestri fiorentini dal Duecento al Cinquecento".

Tante, aggiunge il museo, "saranno le nuove occasioni per ammirare nuovamente le sere d'estate i capolavori della Galleria dell'Accademia di Firenze. Il museo fiorentino sarà aperto straordinariamente tutti i martedì fino alle 22 (ultimo ingresso ore 21,30) e tutti i giovedì fino alle 21 (ultimo ingresso 20,30) a partire dal 4 giugno fino al 26 settembre".



