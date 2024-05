I robot in fabbrica, la digitalizzazione negli uffici e ora l'intelligenza artificiale: il rischio nel futuro prossimo è una disoccupazione devastante.

Come evitarla? Prova a rispondere il saggio 'Il lavoro in via di estinzione' di Pino Miglino. Il libro sarà presentato a Livorno giovedì 16 alle 17,30 al Parco del Mulino a Livorno. Partecipano il giornalista Giuseppe Mascambruno e la vice segretaria della Cgil Monica Cavallini.



