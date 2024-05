A Firenze chi pedala guadagna denaro, esauriti 2000 kit

I 2000 kit disponibili per la sperimentazione dell'iniziativa 'Pedala, Firenze ti premia', il primo progetto di Palazzo Vecchio per incentivare l'uso della bicicletta in città, sono andati esauriti in poche ore: è quanto spiega il Comune di Firenze che sta valutando la possibilità di trovare altre risorse per dare ulteriori possibilità di iscriversi al servizio a chi è rimasto fuori. L'iniziativa, finanziata con circa un milione di euro, sarà operativa dal 3 giugno prossimo, Giornata mondiale delle due ruote.

Chi abitualmente utilizza mezzi a motore e passerà alla bici per gli spostamenti sul percorso casa-lavoro e casa-scuola o Università, si ricorda dal Comune, avrà 20 centesimi di euro a chilometro ai quali si potranno aggiungere 5 centesimi di euro per ogni chilometro su percorsi generici, purché interni al comune di Firenze. L'importo massimo maturabile sarà pari a 2 euro al giorno e 30 euro al mese.

Chi invece già utilizzava la bicicletta per gli spostamenti casa-lavoro e casa-scuola/Università avrà invece diritto a 15 centesimi di euro a chilometro e 5 centesimi di euro per chilometro sui percorsi generici. L'importo massimo maturabile sarà pari a 1,2 euro al giorno e 30 euro al mese.

Ogni utente, a cadenza mensile, al raggiungimento della soglia di 30 euro di chilometri pedalati (nei tragitti casa-lavoro e casa-scuola o Università eventualmente cumulati con le tratte generiche) riceverà un bonifico di 30 euro.

"Non ci aspettavamo un successo così - dichiara l'assessore all'Ambiente Andrea Giorgio -: già dalle 10, orario di apertura della fase di registrazione, l'app di Pin Bike, il partner che ha messo a disposizione l'hardware per monitorare l'utilizzo della bicicletta, è stato preso d'assalto. In pochissimo tempo tutti i kit sono stati assegnati e sono circa un centinaio le persone in lista di attesa. Valuteremo sin dalle prossime settimane, una volta valutate le domande pervenute, di aumentare la dotazione di kit e di metterli a disposizione dei cittadini".





