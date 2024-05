Fiorentina, domani contro il Monza pensando all'Europa

In attesa della finale di Conference League del 29 maggio ad Atene contro l'Olympiacos, domani sera al Franchi di Firenze la Fiorentina di Vincenzo Italiano si ritufferà nel campionato affrontando il Monza di Raffaele Palladino che alcune voci di mercato vedono in corsa per guidare proprio i viola il prossimo anno se Italiano lascerà i gigliati. Nico Gonzalez e compagni sono ancora in corsa per conquistare l'Europa, che diventerebbe matematica se riuscissero a fare bottino pieno proprio contro il Monza e con il Napoli il prossimo 17 maggio, sempre a Firenze.

Per la sfida di domani sera Vincenzo Italiano dovrà rinunciare a Belotti e Ikone. L'attaccante italiano, infatti, è stato tenuto a riposo per una lombalgia mentre il francese ha accusato un problema all'anca. Tra i convocati torna Bonaventura, che aveva saltato la semifinale di Conference League contro il Bruges, ma è probabile che possa iniziare la partita dalla panchina. Italiano, dopo l'allenamento di oggi al Viola Park, deciderà domani l'undici iniziale da schierare contro il Monza.





