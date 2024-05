Oltre 75.000 visite a Duomo di Siena tra 25 aprile e 1 maggio

Oltre 75.000 presenze in sette giorni, con un incremento del 20% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Questo il bilancio che il Complesso del Duomo di Siena ha fatto registrare dal 25 aprile all'1 maggio 2024, confermando la sua posizione di primo piano tra i luoghi italiani simbolo della cultura e della spiritualità. Il risultato è stato raggiunto grazie anche alla grande attività di comunicazione, di respiro nazionale e internazionale, e agli elevati standard qualitativi del servizio offerto ai visitatori.

Numeri importanti che trovano conferma nell'ottimo trend delle prenotazioni in vista della scopertura straordinaria del magnifico pavimento a commesso marmoreo della Cattedrale, in programma dal 27 giugno al 31 luglio e dal 18 agosto al 16 ottobre 2024.



