Pallavolo donne: Conegliano campione d'Italia, Scandicci ko 3-1

Conegliano si conferma campione d'Italia nella pallavolo femminile. Ancora una grandissima partita da parte delle ragazze allenate da Daniele Santarelli: le pantere battono 3-1 Scandicci al PalaWanny con i parziali di 25-23, 17-25, 17-25, 21-25 e chiudono la serie scudetto sul 3-1 in gara 4. Per le venete si tratta del sesto titolo consecutivo, il settimo nella storia del club. Nulla da fare dunque per la squadra di Barbolini che ha comunque disputato una straordinaria finale fin da gara 1.

Ora per completare la stagione perfetta per Conegliano l'appuntamento è per il 5 maggio ad Antalya (Turchia) per la finale di Champions League contro il Vero Volley di Paola Egonu.





