Serra con 1700 piante cannabis e 100 chili marijuana, 8 arresti

La guardia di finanza, durante un ordinario controllo in materia di lavoro nero e irregolare, ha scoperto all'interno di un'azienda agricola di Pescia (Pistoia), una serra di 1.100 mq interamente dedicata alla coltivazione e all'essiccazione di cannabis. Sono così state sequestrate 1.700 piante di cannabis (dell'altezza media di 50 cm.), oltre a un quintale di marijuana essiccata e a un semenzaio dove erano stati messi a dimora circa 2.000 semi in germinazione. Otto le persone arrestate (una di nazionalità italiana e sette di origine albanese), accusate di illecita coltivazione e produzione di sostanze stupefacenti.

Nel corso delle conseguenti perquisizioni, condotte con l'ausilio di un'unità cinofila del gruppo Pisa, sono stati rinvenuti e sequestrati ulteriori 700 semi di cannabis, 5.000 euro in contanti e due bilancini di precisione. Secondo le fiamme gialle il solo stupefacente essiccato avrebbe consentito di immettere sulle piazze di spaccio oltre 100.000 singole dosi, alimentando un giro d'affari stimabile intorno a un milione di euro.



