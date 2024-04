Torna Roberto Bolle in Rai, serata evento il 29 aprile

In occasione della Giornata Internazionale della Danza, il 29 aprile, in prima serata su Rai 1 torna Roberto Bolle con un grande spettacolo evento, voluto dalla Rai e dal ministero della Cultura, per celebrare l'arte della danza in Italia. Sarà un grande gala realizzato al teatro del Maggio Musicale Fiorentino di Firenze e vedrà la presenza di molti artisti di diverso genere, tra cui Elodie che si esibirà in un duetto con l'etoile.

Viva la danza, questo il titolo della serata evento, "è una grande dichiarazione d'amore verso la danza in generale. È bello poterlo fare in questo giorno speciale del 29 aprile. Noi addetti ai lavori abbiamo sempre celebrato la danza in questa data, con Rai 1 ora condividiamo col grande pubblico un momento speciale di valorizzazione della danza con uno spettacolo e un format completamente nuovo" ha commentato Bolle di cui quest'anno non era stata rinnovata la consueta serata evento del primo gennaio. "Mi era dispiaciuto lasciarla, ma ora si è aperta questa opportunità per creare qualcosa di nuovo: se devo fare il bilancio ora devo dire che sono molto contento che andrà così".

"Sono un ammiratore ed estimatore di Roberto Bolle, che oltre a essere un grande della danza è anche una persona che ci sta trasferendo delle idee che noi cerchiamo di fare nostre e porre in essere. Noi attribuiamo una grande importanza alla danza", ha detto il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano secondo il quale eventi come questo "servono per accendere i riflettori su qualche cosa di importante e significativo, perché penso che la danza abbia un grande valore soprattutto per le giovani generazioni, perché è un momento altamente educativo".



