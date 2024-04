Alfa in concerto al Mandela Forum di Firenze

Concerto domani sera al Mandela Forum di Firenze per Alfa con il suo "Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato Tour".

Il tour, spiega una nota, prende il nome dal nuovo lavoro del cantautore genovese classe 2000, uscito lo scorso febbraio.

L'album, pubblicato da Artist First, contiene "Vai!", il brano presentato da Alfa al Festival di Sanremo 2024 e già certificato disco d'oro.

Esponente della Generazione Z, Alfa, Andrea De Filippi il suo vero nome, mette sempre l'amore al centro delle sue canzoni perché, per lui, l'essere romantici è la vera rivoluzione. Ed è proprio l'amore il filo conduttore che lega i brani del tour.

Con più di 435 mila iscritti al canale Youtube e oltre 1,5 milioni di follower su TikTok, Alfa conta oltre 608 milioni di stream sulle piattaforme digitali e oltre 182 milioni di views su Youtube. Ha ottenuto due tripli dischi di platino, quattro dischi di platino, e nove dischi d'oro.



