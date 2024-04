Ucciso in auto, condanne fino 8 anni per due

Condanna per i due giovani tunisini, di 24 e 19 anni, accusati di aver travolto, in sella a una moto rubata, l'auto su cui viaggiava il 43enne Lorenzo Brogioni, la notte tra 16 e 17 ottobre 2023 in via Gioberti a Firenze, causandone la morte. Il gup Gianluca Mancuso, al termine del processo con rito abbreviato, ha inflitto 8 anni di reclusione al 24enne che conduceva la moto, e 5 anni e 8 mesi al 19enne, uno dei due passeggeri del mezzo.

Inoltre ha condannato i due nordafricani al risarcimento dei danni a favore dei parenti del 43enne fiorentino e del proprietario della moto, rubata la notte dell'incidente in via degli Alfani. Per la compagna, i genitori e la sorella di Brogioni il gip ha stabilito una provvisionale immediatamente esecutiva complessiva di 400mila euro. Quella notte, secondo l'accusa, i due giovani e un terzo minorenne (indagato dalla procura per i minorenni) in sella a una moto rubata viaggiarono contromano e a velocità sostenuta in via Gioberti travolgendo la Panda su cui viaggiava Lorenzo Brogioni, che perse la vita. Il 24enne è accusato di furto aggravato, omicidio pluriaggravato per aver guidato senza patente contromano a oltre 90 km orari e aver provocato lesioni al minorenne, secondo passeggero della moto. Al 19enne è contestato il reato di cooperazione in omicidio stradale per aver cagionato, non volendo, la morte di Brogioni.



