Incidente sul lavoro nel Senese, muore un 23enne

Un 23enne, Manuel Cavanna, di Cortona (Arezzo) è morto oggi per un incidente sul lavoro avvenuto nella tarda mattinata nel territorio di Montepulciano, in provincia di Siena. L'infortunio si è verificato alle 12.51 in una ditta che produce strutture in metallo e box per cavalli, la Elle Emme. Da quanto appreso il giovane sarebbe stato colpito al petto da un tubolare in ferro. Da chiarire la dinamica dell'incidente. Il 23enne lavorava per una ditta esterna alla Elle Emme.

