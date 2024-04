Viaggia in autostrada con 63 chili di hashish, arrestato

Viaggiava in autostrada A11 con 63 chili di hashish, per un valore stimato di 400mila euro. Un corriere della droga di 46 anni, di origini marocchine e privo di precedenti, è stato arrestato dalla guardia di finanza di Firenze durante un controllo al casello autostradale di Prato ovest.

A insospettire i finanzieri durante il controllo è stato il nervosismo mostrato dall'uomo che hanno rilevato delle difformità nel vano di carico del veicolo. E' stato così fatto intervenire il cane antidroga Ebryl, che con il suo fiuto ha individuato un doppiofondo artigianale all'interno del veicolo al cui interno c'erano 61 panetti di hashish. Il 46enne è stato così arrestato in flagranza per traffico di sostanze stupefacenti e portato nel carcere fiorentino di Sollicciano.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA