Torna Inequilibrio Festival con numerose prime e 50 eventi

L'attore due volte Premio Ubu Roberto Latini con la prima nazionale di "Giulietta e Romeo", l'attrice e drammaturga Elena Bucci con il debutto "Terra Mater Matrigna", Marcello Sambati con la prima di "Ontogenesi" o Silvia Gribaudi che con Marta Dalla Via porterà in anteprima l'omaggio a Eleonora Duse "The Doozies". Sono alcuni dei protagonisti di Inequilibrio Festival, rassegna che dal 27 giugno al 6 luglio propone oltre 50 eventi tra il Castello Pasquini di Castiglioncello il borgo medievale di Rosignano Marittimo, fino alla Costa degli Etruschi, nel Livornese.

Giunta alla 27/a edizione, spiega una nota, la rassegna dedicata a teatro, danza e performance a cura di Fondazione Armunia propone dieci giorni di spettacoli, workshop, tavole rotonde, dibattiti, mostre, incontri e concerti. In cartellone anche Danio Manfredini, che torna in scena col suo applaudito "Divine", rilettura di "Nostra signora dei fiori" di Jean Genet, e Silvia Rampelli, studiosa e coreografa premio Ubu che con la compagnia Habillé d'eau presenta "Chamber Music".

Per Angela Fumarola, direttrice artistica del festival, "Inequilibrio giunge alla ventisettesima edizione con spettacoli che esplorano il desiderio di raccontare storie, volti, nature e memorie, alla ricerca di un mondo che, al di là dell'umano, prova a farsi breccia nella sfera dell'anima e della sensibilità. Ogni segno differente, diventerà espressione propulsiva per raggiungere utopie, in un tempo sospeso che si farà luogo, cittadella che accoglie la comunità apolide del festival. Dieci giorni dedicati alle idee, alle vocazioni e ai desideri per emanciparsi dalla disumanità del presente attraverso la pratica dell'impossibile".



