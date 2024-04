Auto a fuoco in A1 dopo tamponamento, conducente si allontana

I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina alle 6 per un incidente stradale in A1, avvenuto al chilometro 284 nel comune di Sesto Fiorentino (Firenze) in direzione nord, nel quale un'autovettura ha preso fuoco dopo aver tamponato un furgone di Autostrade per l'Italia che stava allestendo un cantiere sulla carreggiata. Il conducente dell'auto che ha provocato l'incidente si sarebbe allontanato e non è stato trovato sul posto, mentre nello scontro sono rimasti feriti leggermente tre addetti di Società Autostrade, che sono stati soccorsi e presi in carico dal 118.

Le fiamme sono state spente dai vigili del fuoco e la circolazione in direzione nord è stata temporaneamente interrotta per consentire le operazioni di soccorso.



