A Pisa torna il Festival della Robotica con esperti mondiali

Sfide, risultati e applicazioni di robotica e intelligenza artificiale con seminari, dibattiti, film e demo interattive: è il Festival della robotica che torna a Pisa dal 24 al 26 maggio e ospiterà esperti internazionali.

L'iniziativa di divulgazione scientifica si rivolge a un pubblico ampio e trasversale, con particolare attenzione agli studenti già dalle scuole primarie. Gli eventi sono a ingresso gratuito, ospitati a Stazione Leopolda, Arsenali Repubblicani, Cinema Arsenale, Canale dei Navicelli, Unione industriale pisana.

Arte, cultura, cinema, medicina, ingegneria, economia con l'aggiunta quest'anno di mare ed enologia, i settori portanti: per ciascuno il Festival presenta risultati e ambizioni della ricerca nell'innovazione declinata come robotica e intelligenza artificiale. Tra gli ospiti Oussama Khatib, docente della Stanford University, 'padre' di OceanOne che cambierà in modo radicale l'esplorazione degli abissi marini: il 25 maggio commenterà la proiezione del docufilm OceanRace insieme ad Antonio Bicchi, docente dell'Università di Pisa, e a Paolo Dario, professore emerito della Scuola Superiore Sant'Anna.

"Il Festival della Robotica che stiamo preparando vuole arrivare ad attrarre strati sempre maggiori della cittadinanza - spiega il direttore scientifico del Festival Mauro Ferrari, presidente della Fondazione Tech Care che lo organizza - ampliando il numero delle aree tematiche e andando a sviluppare il tema dell'innovazione anche nei contesti territoriali dove queste attività si svolgono. Lo faremo dando la parola a esperti di fama internazionale e faremo in modo che i visitatori possano interagire sia con gli esperti, sia con i robot e i loro simulatori in esposizione. Costruiremo un 'training village' con i simulatori dei robot chirurgici e chiunque potrà sedere alla consolle come fa il chirurgo. Affronteremo temi come la robotica aerospaziale, il riutilizzo del cibo, gli animaloidi per il monitoraggio ambientale e ospiteremo scolaresche per mostrare droni subacquei, ma anche film cult sulla robotica e sull'intelligenza artificiale, sui quali potranno discutere con docenti esperti di cinema e di tecnologie". Il Festival è sostenuto da Giunta e Consiglio regionale della Toscana, Comune di Pisa, Università di Pisa, Sant'Anna, Normale, Cnr, Aou Pisana, Fondazione Pisa e Fondazione Arpa, a cui si aggiungono aziende, enti e associazioni di categoria.



